Бока Хуніорс досягла усної угоди з чинним головним тренером Уракана Дієго Мартінесом. Як інформують "жовто-сині" у своїх соціальних мережах, сторони працюють над оформленням контракту. Очікується, що Мартінес, який подав у відставку з поста наставника Уракана, візьме на себе командування 2 січня, після того як Хуан Роман Рікельме обійме посаду президента Бока Хуніорс.

Бока Хуніорс пропустить наступний розіграш Кубка Лібертадорес

Контракт 45-річного тренера з Ураканом діє до червня 2024 року, а президент цього клубу Давід Гарсон уже зажадав фінансову компенсацію за дострокове розірвання угоди. Він зазначив, що вживе заходів, якщо ситуація не вирішиться найближчим часом.

Нагадаємо, Хорхе Альмірон був звільнений з посади тренера Бока Хуніорс після поразки у фіналі Кубка Лібертадорес від Флуміненсе.

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