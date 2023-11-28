Бока Хуніорс посіла 7-ме місце у своїй групі чемпіонату Аргентини і не вийшла до фінального плей-офф.

Фіналіст останнього розіграшу турніру Бока Хуніорс не зумів пробитися в Кубок Лібертадорес наступного сезону через чемпіонат Аргентини. Команда Маріано Еррона посіла сьоме місце у своїй групі, програвши останню путівку в Кубок Лібертадорес Сан-Лоренцо. Також у наступному сезоні Аргентину в цьому турнірі представлятимуть Рівер Плейт, Тальєрес і Росаріо Сентрал.

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Таким чином, віце-чемпіон Південної Америки виступатиме в наступному сезоні в Копа Судамерікана, другому за силою турнірі континенту (аналог європейської Ліги Європи).

Нагадаємо, що 4-го листопада Бока Хуніорс програла у фіналі Кубка Лібертадорес бразильському Флуміненсе (1:2, у додатковий час).

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