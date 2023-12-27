Бока Хуниорс достигла устного соглашения с действующим главным тренером Уракана Диего Мартинесом. Как информируют "желто-синие" в своих социальных сетях, стороны работают над оформлением контракта. Ожидается, что Мартинес, который подал в отставку с поста наставника Уракана, возьмет на себя командование 2 января, после того как Хуан Роман Рикельме займет пост президента Бока Хуниорс.

Бока Хуниорс пропустит следующий розыгрыш Кубка Либертадорес

Контракт 45-летнего тренера с Ураканом действует до июня 2024 года, а президент этого клуба Давид Гарсон уже потребовал финансовую компенсацию за досрочное расторжение соглашения. Он дал понять, что примет меры, если ситуация не разрешится в ближайшее время.

Напомним, Хорхе Альмирон был уволен с поста тренера Бока Хуниорс после поражения в финале Кубка Либертадорес от Флуминенсе.

Золоті 60-ті і сива давнина: Гаррінча у лапах поліції, предтеча Трубіна 113 років тому і ще 29 фото "старої школи"