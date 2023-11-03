Бохум здобув першу перемогу в сезоні, відправивши представника ЛЧ у зону плей-офф за виживання
Дармштадт в рамках прем'єрного матчу 10-го туру німецької Бундесліги 2023/24 зазнав домашньої поразки від Бохума (1:2). Звіт читайте на "Футбол 24".
Для Бохума було дуже важливо виграти виїзний матч проти Дармштадта, адже команда йшла в зоні плей-офф за виживання. Що найбільш важливо, команда не здобула жодної перемоги в поточному сезоні. Їхній суперник, між іншим, теж не вражав екс-клуб Олійника й Федецького мав лишень на два очки більше.
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У першому таймі гості завдали всього два удари по воротах, однак цього вистачило для гола. Рахунок на 25-й хвилині відкрив Асано – втім, перед перервою значно активніший Дармштадт зрівняв зусиллями Нюрнбергера. Після відновлення гри Бохум додав, що вилилось у дубль Асано вже на 54-й хвилині. 1:2!
Влучний удар японця і вирішив долю зустрічі. Ну, і вилучення Фабіана Холланда на 70-й хвилині, яке залишило господарів у меншості. Бохум втримав свою першу перемогу в сезоні, одразу ж піднявшись на тринадцяту сходинку в турнірній таблиці.
Внаслідок цієї невдачі берлінський Уніон опустився до зони перехідних матчів за виживання. .
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