Для Бохума було дуже важливо виграти виїзний матч проти Дармштадта, адже команда йшла в зоні плей-офф за виживання. Що найбільш важливо, команда не здобула жодної перемоги в поточному сезоні. Їхній суперник, між іншим, теж не вражав екс-клуб Олійника й Федецького мав лишень на два очки більше.

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У першому таймі гості завдали всього два удари по воротах, однак цього вистачило для гола. Рахунок на 25-й хвилині відкрив Асано – втім, перед перервою значно активніший Дармштадт зрівняв зусиллями Нюрнбергера. Після відновлення гри Бохум додав, що вилилось у дубль Асано вже на 54-й хвилині. 1:2!

Влучний удар японця і вирішив долю зустрічі. Ну, і вилучення Фабіана Холланда на 70-й хвилині, яке залишило господарів у меншості. Бохум втримав свою першу перемогу в сезоні, одразу ж піднявшись на тринадцяту сходинку в турнірній таблиці.

Внаслідок цієї невдачі берлінський Уніон опустився до зони перехідних матчів за виживання. .

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