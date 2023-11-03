Для Бохума было очень важно выиграть выездной матч против Дармштадта, ведь команда шла в зоне плей-офф за выживание. Что наиболее важно, команда не одержала ни одной победы в текущем сезоне. Их соперник, между прочим, тоже не впечатлял экс-клуб Олейника и Федецкого имел только на два очка больше.

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В первом тайме гости нанесли всего два удара по воротам, однако этого хватило для гола. Счет на 25-й минуте открыл Асано – впрочем, перед перерывом значительно более активный Дармштадт сравнял усилиями Нюрнбергера. После возобновления игры Бохум добавил, что вылилось в дубль Асано уже на 54-й минуте. 1:2!

Точный удар японца и решил судьбу встречи. Ну, и удаление Фабиана Холланда на 70-й минуте, которое оставило хозяев в меньшинстве. Бохум удержал свою первую победу в сезоне, сразу же поднявшись на тринадцатую строчку в турнирной таблице. Вследствие этой неудачи берлинский Унион опустился в зону вылета.

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