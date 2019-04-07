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Бохашвілі перейшов до чемпіонату Індонезії

16:25 237
Бохашвілі перейшов до чемпіонату Індонезії
Євген Бохашвілі / footboom

Екс-форвард Дніпра та Карпат Євген Бохашвілі підписав контракт з клубом з Індонезії ПСС Слеман.

Повідомлялося, що клуб і футболіст попередньо узгодили договір 1 березня, коли футболіст приїжджав до Індонезії. В ПСС Слеман Бохашвілі перейшов на правах вільного агента, яким став після відходу з Мінська в грудні 2018 року. Про перехід гравець повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Нагадаємо, Євген Бохашвілі є вихованцем академії Дніпра, на правах оренди виступав за Кривбас, Карпати, Волинь і Нафтовик-Укрнафту.

Після закінчення контракту з Дніпром перейшов в Рух , а потім – в кутаїське Торпедо. ПСС Слеман за підсумками минулого сезону завоював путівку до вищого дивізіону чемпіонату Індонезії, де і зіграє в 2019 році.

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Теги
Світ Євген Бохашвілі Євген Бохашвілі
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