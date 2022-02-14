Вінгер Аталанти Жеремі Бога може похизуватись незвичним досягненням та обережністю у своїх діях на футбольному полі.

Поєдинок проти Ювентуса став для івуарійця 100-м в Серії А. Бога вийшов у стартовому складі й був замінений у додатковий час.

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За цей матч, як і за 99 попередніх, вінгер не отримав жодної жовтої карточки, встановивши унікальне досягнення в історії чемпіонату. Одноклубник Руслана Маліновського став першим таким гравцем із сезону 1994/95, відколи за перемогу дають 3 очки.

Нагадаємо, 25-річний футболіст приєднався до Аталанти взимку із Сассуоло. У футболці "Богині" Жеремі Бога вже відіграв три поєдинки і раз забив.

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