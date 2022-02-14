Захисник Ювентуса Маттейс Де Лігт висловився про матч з Аталантою в рамках 25-го туру Серії А (1:1). Саме нідерландець привіз штрафний, з якого забив Руслан Маліновський.

"Думаю, обидві команди розчаровані тим, що сьогодні втратили два очки, але такий футбол. Чесно кажучи, це був дуже важливий матч, тому що ми конкуруємо з Аталантою за позицію в таблиці. Потрібно рухатися від матчу до матчу, а потім подивитися, де ми закінчимо.

Гармата Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Ювентус – 1:1

Гадав, що він не зможе забити звідти! Я навіть Маліновського після матчу питав: "Як ти з 30 метрів влучив і забив?!" Я ніколи не думав, що він зможе забити звідти.

Я роблю свою роботу, яка полягає у захисті воріт. Це був дуже складний матч для нас і дуже цікавий для вболівальників, оскільки обидві команди хотіли перемогти, тому було багато моментів", – сказав Де Лігт в ефірі DAZN.

Маліновський знову прибив Ювентус фантастичним голом, але Аталанта втратила перемогу в надважливій битві за ЛЧ