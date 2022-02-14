Вингер Аталанты Жереми Бога может похвастаться необычным достижением и осторожностью в своих действиях на футбольном поле.

Поединок против Ювентуса стал для ивуарийца 100-м в Серии А. Бога вышел в стартовом составе и был заменен в дополнительное время.

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За этот матч, как и за 99 предыдущих, вингер не заработал ни одной желтой карточки, установив уникальное достижение в истории чемпионата. Одноклубник Руслана Малиновского стал первым таким игроком из сезона 1994/95, когда за победу дают 3 очка.

Напомним, 25-летний футболист присоединился к Аталанте зимой из Сассуоло. В футболке "Богини" Жереми Бога уже отыграл три поединка и раз забил.

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