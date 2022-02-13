Аталанта розписала нічию з Ювентусом (1:1) в рамках 25-го туру Серії А. Огляд матчу та гри Руслана Маліновського читайте на "Футбол 24".

Влаховіч задавав тон на старті

Аталанта здобула лише одну перемогу в останніх шести турах і випала з топ-4 Серії А. Ювентус навпаки набрав хід і піднявся в зону Ліги чемпіонів. Очний поєдинок давав велику інтригу. Макс Аллегрі виставив атакувальний склад, розмістивши одночасно Влаховіча, Дибалу та Морату. А Джан П'єро Гасперіні вирішив зіграти обережніше, наситивши центральну вісь.

Маліновський вкотре засмутив Ювентус – божевільний гол ударом з 30 метрів

Старт зустрічі залишився за Ювентусом. Влаховіч і Мората демонстрували хорошу взаємодію і генерували гостроту у володіннях Аталанти. Душан грамотно виконував роль таргетмена і перспективно пробивав головою після навісів Маккенні та Даніло. Серб у першому таймі завдав 5 ударів – кожен з них змушував коментаторів підвищувати голос.

Гасперіні вгадав з альтернативами Маліновського

З часом Аталанта перевела гру на чужу половину. У господарів краще тримався м'яч, але Ювентус надійно захищався. Навіть Мората відпрацьовував на власній половині. Бергамаски загрожували воротам Щенсни після стандартів. Ще одне джерело моментів – дриблінг Бога. Новачок Аталанти знову прекрасно показав себе на м'ячі та заробляв ті корисні стандарти.

Бога сформував групу атаки Аталанти разом з Мурієлем та... Копмайнерсом. Господарі не можуть розраховувати на Сапату та Ілічіча, але тренер залишив у запасі й Маліновського, який приніс йому попередню домашню перемогу над Юве у квітні минулого року. Щоправда, тоді українець вийшов на заміну. Як і сьогодні.

Маліновський фірмовою гарматою приголомшив Ювентус, зірвав 20-річні чари та затягнув Аталанту в топ-3 Серії А

А поки Маліновського не було, Копмайнерс також виглядав на рівні. Добре комбінував з партнерами, гостро подавав (5 пасів під удар), чудовим був у єдиноборствах. В одному з епізодів Тьон відгукнувся на передачу з глибини і вирвався на побачення зі Щенсни. Поляк вийшов далеко з воріт і збив його, але судді ніяк не відреагували. Гравці Аталанти дуже сперечалися, однак там Мурієль мав забивати у порожні ворота.

Руслан знову приміряв роль ката Юве і зробив різницю в битві рівних команд

У другому таймі продовжилася гра від ножа. Обидві команди були націлені на гол, обидві грали агресивно. Влаховіч ще кілька разів вистрелив по воротах, а Дибала зробив ще кілька рейдів з глибини – не вистачало зовсім трохи. Аталанта відповідала прицільними ударами Де Рона та Копмайнерса. Напруга наростала, суперники не здавали в динаміці.

Маліновський вийшов на останні 30 хвилин. Українець на свіжих ногах додав бергамським атакам швидкості. Він розганяв комбінацій, йшов у дриблінг на чотирьох, сміливо обігрував. А потім створив шедевр! Руслан зачепився за м'яч у центрі поля, розвернувся, протягнув його десяток метрів і заробив штрафний. Сам українець його і виконав. Фройлер покотив, а Маліновський бахнув у дальній кут!

Рус забив четвертий гол у ворота Ювентуса! Руслан настріляв у цьому сезоні Серії А 6 м'ячів з-за меж штрафного. Ніхто не має таких показників.

Маліновський мав створити ще один гол: накрутив двох і накинув на порожні ворота, але Хатебур з метра не влучив у порожній кут, а зачепив каркас. Цей промах став фатальним. Українець майже приніс Аталанті перемогу, але в компенсований час бергамаски пропустили після кутового. Аталанта залишилася п'ятою. У боротьбі за Лігу чемпіонів бергамаски програють Ювентусу два бали і мають гру в запасі.

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