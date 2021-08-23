"Умови проживання нормальні. Сусідів своїх я ще навіть і не бачив. Але коли їх зустріну, то обов'язково усміхнусь. Мова? Я опанував тільки футбольну лексику. У магазинах використовую жести.

Форвард з Серії А зізнався, чому вирішив перейти в УПЛ

Перед переїздом в Україну я розмовляв з Марко Торсільєрі. Раніше ми грали з ним в одній команді – Хімнасія Ла-Плата. Він сказав, що в Україні хороший чемпіонат і тиха для життя країна. Єдина проблема – холод. Їжа тут хороша, кухня дуже схожа на аргентинську, мені подобається. Хочу сказати, що Україна схожа на Аргентину, єдина проблема – мова, але я впевнений, що з часом Бог допоможе мені вивчити українську, і зовсім скоро ви це почуєте. Чи куштував сало? Не повірите, в Аргентині теж дуже багато їдять сало. Я ж кажу, дуже схожі країни", – пояснив Спінеллі в інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, 24-річний Клаудіо є вихованцем аргентинського Тігре. В Італію він перебрався влітку 2018-го за 3,6 млн євро, але за Дженоа так і не дебютував. "Грифони" віддавали його в оренди в Кротоне, Хімнасію, Аргентінос Хуніорс та Копер. В липні 2021-го він став повноцінним гравцем Олександрії. Transfermarkt оцінює гравця у 250 тисяч євро.

Найбільший провал в історії чемпіонату України – Ахметов давав йому будь-яку суму, а він навмисне грав погано