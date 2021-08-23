"Условия проживания нормальные. Соседей своих я еще даже и не видел. Но когда их встречу, то обязательно улыбнусь. Язык? Я овладел только футбольной лексикой. В магазинах использую жесты.

Форвард из Серии А признался, почему решил перейти в УПЛ

Перед переездом в Украину я разговаривал с Марко Торсильери. Ранее мы играли с ним в одной команде – Химнасия Ла-Плата. Он сказал, что в Украине хороший чемпионат и тихая для жизни страна. Единственная проблема – холод. Еда здесь хорошая, кухня очень похожа на аргентинскую, мне нравится. Хочу сказать, что Украина похожа на Аргентину, единственная проблема – язык, но я уверен, что со временем Бог поможет мне выучить украинский, и совсем скоро вы это услышите. Пробовал ли сало? Не поверите, в Аргентине тоже очень много едят сало. Я же говорю, очень похожие страны", – пояснил Спинелли в интервью Fanday.

Напомним, 24-летний Клаудио является воспитанником аргентинского Тигре. В Италию он перебрался летом 2018-го за 3,6 млн евро, но за Дженоа так и не дебютировал. "Грифоны" отдавали его в аренды в Кротоне, Химнасию, Архентинос Хуниорс и Копер. В июле 2021-го он стал полноценным игроком Александрии. Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро.

Найбільший провал в історії чемпіонату України – Ахметов давав йому будь-яку суму, а він навмисне грав погано