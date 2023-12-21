Легенди українського футболу Олег Блохін та Ігор Бєланов отримали додаткове визнання за свої виступи з 1980 по 1990 роки.

Видання FourFourTwo склало рейтинг найкращих футболістів світу, які виступали в період між 1980 по 1989 роки. Серед 20 найкращих опинились одразу два українські володарі "Золотого м'яча" – Олег Блохін та Ігор Бєланов (19 та 18 місця). Форварди київського Динамо отримали такі оцінки:

"Володар "Золотого м’яча"-1975 Олег Блохін все ще був дуже сильним навіть у 80-ті роки, очолюючи легендарну команду Валерія Лобановського Динамо Київ, яка виграла Кубок володарів кубків 1985/86. Найкращий бомбардир цього змагання, Блохін є рекордсменом за кількістю матчів і голів за Радянський Союз, який він представляв на чемпіонатах світу 1982 і 1986 років".

Україні "повернули" "Золотий м'яч" – Бєланов готовий разом з Блохіним відвідати наступну церемонію нагородження

"Партнер Блохіна в нападі у Динамо, співвітчизник Ігор Бєланов, пішов стопами свого напарника по збірній та клубу, отримавши "Золотий м'яч"-1986. Рівноцінно найкращий бомбардир Кубка володарів кубків 1985/86 із п’ятьма голами – разом із Блохіним, ще одним колегою по Динамо Олександром Заваровим та Франком Ліппманом з Динамо Дрезден. Бєланов допоміг Радянському Союзу вийти у фінал Євро-1988".

Зауважимо, що очолює список легендарний Дієго Марадона, а 2-е та 3-тє місця дістались Мішелю Платіні та Марко ван Бастену.

Бєланов розніс France Football за ганьбу під час вручення "Золотого м'яча" – легенду Динамо "обікрали" на очах мільйонів