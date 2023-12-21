Легенды украинского футбола Олег Блохин и Игорь Беланов получили дополнительное признание за свои выступления с 1980 по 1990 годы.

Издание FourFourTwo составило рейтинг лучших футболистов мира, выступавших в период между 1980 по 1989 годы. Среди 20 лучших оказались сразу два украинских обладателя "Золотого мяча" – Олег Блохин и Игорь Беланов (19 и 18 места). Форварды киевского Динамо получили следующие оценки:

"Обладатель "Золотого мяча"-1975 Олег Блохин все еще был очень сильным даже в 80-е годы, возглавляя легендарную команду Валерия Лобановского Динамо Киев, которая выиграла Кубок обладателей кубков 1985/86. Лучший бомбардир этого соревнования, Блохин является рекордсменом по количеству матчей и голов за Советский Союз, который он представлял на чемпионатах мира 1982 и 1986 годов".

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"Партнер Блохина в нападении Динамо, соотечественник Игорь Беланов, пошел по стопам своего напарника по сборной и клубу, получив "Золотой мяч"-1986. Равноценно лучший бомбардир Кубка обладателей кубков 1985/86 с пятью голами – вместе с Блохиным, еще одним коллегой по Динамо Александром Заваровым и Франком Липпманом из Динамо Дрезден. Беланов помог Советскому Союзу выйти в финал Евро-1988".

Заметим, что возглавляет список легендарный Диего Марадона, а 2-е и 3-е места достались Мишелю Платини и Марко ван Бастену.

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