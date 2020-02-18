Блохін хотів підписати для Динамо зірку Барселони

Колишній наставник київського Динамо Олег Блохін розповів, яких гравців свого часу хотів запросити у столичний клуб.

"Ми хотіли Дріса Мертенса купити (тоді бельгієць виступав за ПСВ, – прим). Хороший гравець? Він не захотів йти в Динамо.

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Також ми хотіли купити опорника з Барселони – Івана Ракітіча. Теж не захотів. Він тоді грав у Севільї. Я переглядав матч Севільї з Валенсією, оскільки з другими ми повинні били грати. Мені сказали: "Та який Ракітіч, що це за гравець", – сказав Блохін в ефірі шоу ТаТоТаке.

Нагадаємо, Блохін очолював київське Динамо з 2012 по 2014 рік. Під час його перебування в клубі "біло-сині" робили акцент на трансферах легіонерів – столичну команду поповнили Юнес Беланда, Джермейн Ленс, Дьємерсі Мбокані, Бенуа Тремулінас, Александар Драговіч та Домагой Віда.

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