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Камбек мрії на фоні відповіді Роналду – ще один екс-гравець Динамо забив гол і принизив суперника у дебютному матчі

17 лютого 12:30 7262 Читать на русском
Камбек мрії на фоні відповіді Роналду – ще один екс-гравець Динамо забив гол і принизив суперника у дебютному матчі
Дерліс Гонсалес забив за Олімпію у першому офіційному матчі після трансферу з Динамо (відео)

Дерліс Гонсалес відсвяткував тріумфальне повернення в Олімпію. У матчі 5-го туру чемпіонату Парагваю команда екс-динамівця розгромила клуб з оригінальною назвою "12 жовтня".

Минуло 2067 днів відтоді, як 25-річний вінгер востаннє одягав футболку клубу з Асунсьйона. Олімпія, яка відстає на 3 очки від лідерів парагвайського сезону, не мала права на помилку з головним аутсайдером, що тільки втрачав очки і в середньому пропускає по 3 голи за гру. Дерліс Гонсалес приніс Динамо менше, ніж за нього платили Базелю, хоча для "Короля кубків" і це великі гроші. Парагваєць почав відпрацьовувати свій трансфер з дебютного матчу за легендарний клуб, який тричі вигравав Кубок Лібертадорес.

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Новий "десятка" Олімпії добив суперника на 61-й хвилині. Взяв Дерліс участь ще в переможному взятті воріт. Загалом відіграв 87 хвилин і отримав чудові відгуки на батьківщині. Фанати шаленіють, розгромна перемога і гол у дебютному матчі – чого ще можна бажати!

Відзначився у звітній зустрічі також екс-форвард Баварії і Манчестер Сіті Роке Санта Крус. В активі 38-річного снайпера вже 7 голів за 5 стартових турів. Ще більше вражає результативна серія ветерана. Роке забиває у чемпіонаті Парагваю 10 матчів поспіль, за цей час відзначився 18 разів. Така собі навіть ефектніша відповідь Роналду з його рекордною суперсерією (15 голів).

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Якщо інший новачок, колишній нападник Реала та Арсенала Еммануель Адебайор у заявку поки не потрапляв, Дерліс зі старту завойовує серця вболівальників. Крім забитого м'яча, Гонсалес також здійснив 2 відбирання, 32 точні паси і одного разу принизливо катнув опоненту поміж ніг. Його дебют уже називають поверненням мрії. Цікаво, що парагваєць забив і в попередньому дебютному матчі за Олімпію майже 6 років тому.

Відзначимо, що приклад Дерліса не є чимсь унікальним. Лише за останні роки після тимчасового чи повноцінного відходу з Динамо почали сяяти і забивати такі атакувальні гравці, як Теодорчик, Яремчук, Мбокані, Мораєс, Русин та навіть Жерсон Родрігес, який став лідером Анкарагюджю.

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