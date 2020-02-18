Блохин хотел подписать для Динамо звезду Барселоны

Также мы хотели купить опорника из Барселоны – Ивана Ракитича. Тоже не захотел. Он тогда играл в Севилье. Я просматривал матч Севильи с Валенсией, поскольку со вторыми мы должны били играть. Мне сказали: "Да какой Ракитич, что это за игрок", – сказал Блохин в эфире шоу ТаТоТаке.
Напомним, Блохин возглавлял киевское Динамо с 2012 по 2014 год. Во время его пребывания в клубе "бело-синие" делали акцент на трансферах легионеров – столичную команду пополнили Юнес Беланда, Джермейн Ленс, Дьемерси Мбокани, Бенуа Тремулинас, Александар Драгович и Домагой Вида.