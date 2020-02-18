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Блохин хотел подписать для Динамо звезду Барселоны

13:53 114 Читати українською
Блохин хотел подписать для Динамо звезду Барселоны
Олег Блохин / фото из открытых источников

Бывший наставник киевского Динамо Олег Блохин рассказал, каких игроков в свое время хотел пригласить в столичный клуб.

"Мы хотели Дриса Мертенса купить (тогда бельгиец выступал за ПСВ, – прим). Хороший игрок? Он не захотел идти в Динамо.

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Также мы хотели купить опорника из Барселоны – Ивана Ракитича. Тоже не захотел. Он тогда играл в Севилье. Я просматривал матч Севильи с Валенсией, поскольку со вторыми мы должны били играть. Мне сказали: "Да какой Ракитич, что это за игрок", – сказал Блохин в эфире шоу ТаТоТаке.

Напомним, Блохин возглавлял киевское Динамо с 2012 по 2014 год. Во время его пребывания в клубе "бело-синие" делали акцент на трансферах легионеров – столичную команду пополнили Юнес Беланда, Джермейн Ленс, Дьемерси Мбокани, Бенуа Тремулинас, Александар Драгович и Домагой Вида.

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Динамо Киев Динамо Киев Олег Блохин Иван Ракитич Иван Ракитич Дрис Мертенс Дрис Мертенс
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