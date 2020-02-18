"Даремно Хачеріді вважають нерозумним": Блохін розповів кумедну історію про екс-захисника Динамо

Йому кажуть: "Одягай щитки, штраф буде", а він не одягає і платить штраф. Гаразд, якщо раз-два не одягнув – він же постійно, і постійно платить. Інша людина вже сказала би: "Мені вже набридло, одягну я ці щитки". Або дружина сказала: "Скільки ти штрафу заплатив, я б уже щось купила на ці гроші". А він пояснював це тим, що забув", – сказав Блохін в ефірі шоу ТаТоТаке.
Нагадаємо, Хачеріді виступав під керівництвом Блохіна у Динамо з 2012 по 2014 рік, а також у збірній України. Зараз 32-річний футболіст захищає кольори білоруського Динамо Брест.