"Даремно Хачеріді вважають нерозумним": Блохін розповів кумедну історію про екс-захисника Динамо

Колишній наставник Динамо та збірної України Олег Блохін розповів про особливості поведінки екс-захисника "біло-синіх" Євгена Хачеріді.

"Всі вважають Євгена нерозумним. Даремно. У "Хачика" дуже добре голова працює. Інша справа, що він трошки... навіть слово не можу підібрати.

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Йому кажуть: "Одягай щитки, штраф буде", а він не одягає і платить штраф. Гаразд, якщо раз-два не одягнув – він же постійно, і постійно платить. Інша людина вже сказала би: "Мені вже набридло, одягну я ці щитки". Або дружина сказала: "Скільки ти штрафу заплатив, я б уже щось купила на ці гроші". А він пояснював це тим, що забув", – сказав Блохін в ефірі шоу ТаТоТаке.

Нагадаємо, Хачеріді виступав під керівництвом Блохіна у Динамо з 2012 по 2014 рік, а також у збірній України. Зараз 32-річний футболіст захищає кольори білоруського Динамо Брест.

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