До поганих результатів "дияволів" додався потік "брудних" чуток зі ЗМІ. Мовляв, гравці билися після поразки Брайтону, а частина команди вже не може дочекатися, коли Тен Хага звільнять.

Гравці Манчестер Юнайтед побились після поразки від Брайтона – відомі імена забіяк

"Роздягальня, персонал, тренери, лікарі – всі єдині. Тут, в Манчестер Юнайтед, ви боретеся. Звідки такі "витоки" у пресу? Я знаю своїх гравців, і єдине, що тут потрібно – вигравати. Кожен матч", – цитує Тен Хага інсайдер Фабріціо Романо.

Нагадаємо, МЮ програв 3 матчі поспіль. Сьогодні у команди буде можливість відповісти критикам – гра на полі Бернлі, новачка АПЛ.

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