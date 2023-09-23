Бійки і "злив" чергового тренера: Тен Хаг прокоментував приголомшливі чутки навколо МЮ
Керманич Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг вирішив особисто відповідати на випади преси.
До поганих результатів "дияволів" додався потік "брудних" чуток зі ЗМІ. Мовляв, гравці билися після поразки Брайтону, а частина команди вже не може дочекатися, коли Тен Хага звільнять.
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"Роздягальня, персонал, тренери, лікарі – всі єдині. Тут, в Манчестер Юнайтед, ви боретеся. Звідки такі "витоки" у пресу? Я знаю своїх гравців, і єдине, що тут потрібно – вигравати. Кожен матч", – цитує Тен Хага інсайдер Фабріціо Романо.
Нагадаємо, МЮ програв 3 матчі поспіль. Сьогодні у команди буде можливість відповісти критикам – гра на полі Бернлі, новачка АПЛ.
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