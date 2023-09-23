К плохим результатам "дьяволов" добавился поток "грязных" слухов из СМИ. Мол, игроки дрались после поражения Брайтона, а часть команды уже не может дождаться, когда Тен Хага уволят.

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"Раздевалка, персонал, тренеры, врачи – все едины. Здесь, в Манчестер Юнайтед, вы боретесь. Откуда такие "утечки" в прессу? Я знаю своих игроков, и единственное, что здесь нужно – выигрывать. Каждый матч", – цитирует Тен Хага инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, МЮ проиграл 3 матча подряд. Сегодня у команды будет возможность ответить критикам – игра на поле Бернли, новичка АПЛ.

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