Баварія та Манчестер Юнайтед повинні виходити у плей-офф з групи А. Сьогодні фаворити зустрілися на Альянц-Арені, але рівного матчу не вийшло. Мюнхенці за останні чотири роки лише раз втратили очки на груповому етапі ЛЧ, а нинішній МЮ з купою травм не здатен зіпсувати цю статистику.

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Щоправда, розпочали "дияволи" непогано. Поки Баварія підлаштовувала свої розіграші під пресинг, Манчестер Юнайтед розігнав кілька вертикальних атак. Гості тиснули на фланг Лаймера. Еріксен навіть бив з перспективної позиції. Але на цьому все. Господарі трішки додали у швидкості – з'явилися голи.

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Сане відкрив рахунок після катастрофічної помилки Онана. Лерой змістився з флангу, обігрався з Кейном і пробив майже по центру воріт. Голкіпер гостей не зумів скластися та пропустив простий м'яч під рукою.

Через п'ять хвилин Баварія подвоїла перевагу. Знову потрібно говорити про конкретного гравця, однак зі знаком плюс. Мусіала підхопив м'яч у центрі поля, проскочив чотирьох суперників і викотив під удар Гнабрі.

На початку другого тайму Манчестер Юнайтед відіграв один гол, коли Хьойлунд скористався комбінацією Фернандеша та Рашфорда. Але відчути смак камбеку Баварія не дозволила. Мюнхенці відразу заробили пенальті – Упамекано влучив м'ячем у руку Еріксену, а Кейн реалізував 11-метровий.

МЮ не міг переламати гру: кадрові втрати накладаються на погану форму інших футболістів і брак відпрацьованих ігрових зв'язків. Онана намагається починати атаки розумними передачами, але партнери губляться. Еріксен програє боротьбу та позиційно помиляється. Каземіро не грає за трьох, як в Реалі.

Навіть така неідеальна Баварія, в якої чимало проблем на старті сезону, розривала Юнайтед простими способами. Ривки Девіса, скидки Кейна, проходи Мусіали. Джамал хапав м'яч і просто мчав у вільний коридор. 5 спроб дриблінгу – всі вдалі. 20-річний хав створив супершанси для Сане (стійка) та Кейна (сейв воротаря).

МЮ треба було якось відігруватися, але Бруну вибивав м'яч з власного штрафного, бо суперник домінує. Коман і Шупо-Мотінг вийшли на заміну та серією ударів перевірили, чи не заснув знову Онана.

Наприкінці зустрічі манкуніанці придумали гол хитрими пасами Фернандеша та Рашфорда – Каземіро заштовхав м'яч у сітку. Однак нічиєю не пахло. Баварія миттєво відповіла четвертим голом, коли Кімміх круто закинув на Теля. Перед фінальним свистком МЮ забив третій – Каземіро оформив дубль. Все завершилося перемогою Баварії.

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