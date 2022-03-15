"Думаю, бунт може бути не лише у Росії, а й у Білорусі. Є два аферисти – х*йло та вусатий тарган. Я маю інформацію, що білоруські військові не хочуть воювати, бо це не їхня війна. Їх змушують, але є багато випадків дезертирства.

А взагалі проблема росіян у тому, що коли треба протестувати та підтримувати Україну, вони біжать займати чергу в IKEA та McDonald's. Я розумію, що росіяни не всі такі, що є серед них нормальні люди, але більшість – це не нація, а ганьба людства. Росії потрібна повна ізоляція.

"Путіна чекає трибунал – нехай ця скотина вже швидше загнеться": Федецький не сумнівається в перемозі України

Бунт російської еліти? З огляду на те, як вони втрачають свої гроші, може щось і станеться. Європейські країни націоналізують майно російських олігархів. Абрамович уже втратив Челсі. Це правильно. Може хоча б таким чином їх вдасться розбудити і розворушити. Але проблема у тому, що у Росії немає середнього класу як такого. Або дуже багаті, або бідні.

Російська людина може сидіти без їжі в розваленій квартирі, на столі стоятиме бояришник, а вона продовжуватиме кричати: "Ми за Путіна, він – наш президент". Наш народ, навпаки, дорожить почуттям власної гідності і завжди намагається щось змінити на краще.

Росія вважає себе наддержавою – друга армія у світі та інше марення. Яка там армія. Ще кажуть, що країна-агресор. Країна-агресор – це країна, яка перебуває на своїй території та загрожує іншим країнам. Ось на агресора необхідно накладати санкції та ізолювати його від усього світу, щоб уникнути таких дій, які ми бачимо зараз. А сьогоднішня Росія – це не країна-агресор, а країна-терорист.

"Українці та росіяни жили разом, як брати": Луческу не підтримав ізоляцію Росії від міжнародних турнірів

Російський народ переважно бачить і підтримує те, що бачить. Тому вони – учасники вбивства мирних українських громадян, жінок та дітей. Ця кров і на їхніх руках. Вони мовчать, футбольна еліта мовчить. Язики в одне місце запхали, коли справді треба було щось казати. Уявляєте аудиторію російських футболістів? Дзюба та компанія мовчать, підтримуючи свого президента та геноцид українського народу. Вони такі ж терористи. Тому Росію треба ізолювати у всіх сферах", – відрубав Федецький у коментарі FanDay.

Росія напала на Україну: Дзюба раптово прозрів у злочинній війні проти українців, Суркіс відповідає фанам Динамо (LIVE)