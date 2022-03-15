Колишній захисник Дніпра, Карпат та збірної України Артем Федецький розповів про своє життя в реаліях війни.

– Я перебуваю у Луцьку. Вступив у тероборону. Поки що, слава богу, більш-менш спокійно. Спостерігаємо за тим, що відбувається. Днями крилаті ракети вдарили по аеродрому, але наші люди – молодці, паніці не піддаються. Чекаємо та віримо у перемогу, а вона буде за Україною.

– Як загалом настрій у місті?

– Радіти особливо нема чому. Війна – горе всім. Те, що відбувається у Чернігові, Харкові, Сумах, Ірпені, Бучі та інших містах… З іншого боку, ми всі об'єдналися. Нині наш народ єдиний як ніколи. Україна зробила свій вибір і йде, куди хоче, у правильному напрямку. "Козацькому роду нема переводу". Стоятимемо до кінця і землю нашу нікому не віддамо.

Федецький пригадав, як Тимощук допомагав українським військовим: "І після цього засунути язика в дупу і мовчати..."

– Багато людей зі сходу України евакуювалися на захід нашої країни. У Луцьку багато переселенців?

– Досить багато людей із Харкова, Києва. Ми всі розуміємо. Це лихо, це страшно. Те, як російські терористи поводяться із мирним населенням, неможливо описати нормальними словами. Навіть не знаю, як це назвати. Коли дивишся на наслідки обстрілу пологового будинку у Маріуполі... Бог їм суддя.

На Путіна чекає трибунал. Нехай ця скотина вже швидше загнеться. Через одного паразита страждає вся Україна. Дякувати Богу, що нас підтримує вся планета. Весь світ говорить про Україну та підтримує нашого президента, – резюмував Федецький в інтерв'ю Fanday.

Росія напала на Україну: легіонери Динамо знаходять нові клуби, покупець Челсі, скандальна позиція Луческу (LIVE)