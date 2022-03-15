"Думаю, бунт может быть не только в России, но и в Беларуси. Есть два афериста – х*йло и усатый таракан. У меня есть информация, что белорусские военные не хотят воевать, потому что это не их война. Их заставляют, но есть много случаев дезертирства.

А вообще проблема россиян в том, что, когда нужно протестовать и поддерживать Украину, они бегут занимать очередь в IKEA и McDonald's. Я понимаю, что русские не все такие, что есть среди них нормальные люди, но большинство – это не нация, а позор человечества. России требуется полная изоляция.

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Бунт российкой элиты? Учитывая, как они теряют свои деньги, может что-то и произойдет. Европейские страны национализируют имущество русских олигархов. Абрамович уже потерял Челси. Это правильно. Может, хотя бы таким образом их удастся разбудить и расшевелить. Но проблема состоит в том, что в России нет среднего класса как такового. Либо очень богатые, либо бедные.

Российский человек может сидеть без еды в разваленной квартире, на столе будет стоять боярышник, а он будет продолжать кричать: "Мы за Путина, он – наш президент". Наш народ, напротив, дорожит чувством собственного достоинства и всегда пытается что-то изменить к лучшему.

Россия считает себя сверхдержавой – вторая армия в мире и другой бред. Какая там армия. Еще говорят, что страна-агрессор. Страна-агрессор – это страна, которая находится на своей территории и угрожает другим странам. Вот на агрессора необходимо налагать санкции и изолировать его от всего мира во избежание таких действий, которые мы видим сейчас. А сегодняшняя Россия – это не страна-агрессор, а страна-террорист.

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Русский народ в основном видит и поддерживает то, что видит. Поэтому они – участники убийства мирных украинских граждан, женщин и детей. Эта кровь и на их руках. Они молчат, футбольная элита молчит. Языки в одно место засунули, когда надо было что-то говорить. Представляете аудиторию русских футболистов? Дзюба и компания молчат, поддерживая своего президента и геноцид украинского народа. Они такие же террористы. Поэтому Россию нужно изолировать во всех сферах", – отрезал Федецкий в комментарии FanDay.

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