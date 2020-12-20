Фінансова криза. "Пандемія коронавірусу змінила наше життя. Ніхто не міг передбачити схожий сценарій ще кілька років тому. Звісно, що футбол також зазнав страшного удару. 8 березня ми провели останній поєдинок з глядачами на Бернабеу. Клубам доводиться існувати в умовах жорстких обмежень. Утім сосіос допомагають Мадриду зберігати стабільність. Ми міцно стоїмо на ногах завдяки дивовижній згуртованості усіх членів клубу.

Так, нам довелось затягнути паски, аби гарантувати фінансову платоспроможність. Настав час жорсткої економії та солідарності. Ми домовилися з гравцями першої команди щодо тимчасового зниження зарплат – це рішення було продиктоване суворою реальністю. Мадрид страждає не менше за інших".

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Рахунки. "За підсумками 2020 року доходи клубу знизились на 107 мільйонів євро. Ми втратили багато грошей. Чистий дохід – якісь 313 тисяч. Бюджет на сезон 2020/21 складає 617 мільйонів євро, хоча два роки тому йшлося про 850. Припускаємо, що уболівальники не повернуться на трибуни до кінця нинішньої кампанії – це нові збитки на 70 млн євро".

Реконструкція Бернабеу. "Це буде найкрасивіша арена 21 століття. Клуб оформив позику на 575 мільйонів євро, які потрібно повернути протягом 30 років. За умовами довготривалої угоди з банками перші три роки – пільгові, тобто ми почнемо розраховуватись з кредиторами лише після завершення усіх робіт. Ми заклали у бюджет ще 114 мільйонів з власних коштів, але це не вплине на фінансове становище структури. Інавгурація оновленого Бернабеу відбудеться у 2022-му".

Спортивний проект і майбутнє Зізу. "Ця команда вже є частиною нашої історії. Зідан виграв 11 титулів. Минулий аномальний сезон завершився тріумфами у Ла Лізі та Суперкубку Іспанії. Ми продовжуємо насолоджуючись переможним циклом, який дозволив нам завоювати 19 трофеїв за останню декаду. Я повністю довіряю цьому тренеру і гравцям. З нинішнім складом, з таким сильним капітаном як Рамос можна вирішувати найвищі завдання. Голод до перемог нікуди не подівся".

Модель розвитку і кантера. "Ми виховали чимало переможців за останні 10-15 років. Не варто забувати, що Рамос приїхав, коли йому було 19, Марсело, Варану і Вальверде – 18, Асенсіо – 20... Ми ретельно дотримувались нашої спортивної й економічної моделі. Хосе Анхель Санчес (гендир Реала – прим.ред) виконав чудову роботу.

184 вихованці Мадрида виступають нині у професійних лігах, 48 – у Прімері, 86 – за кордоном. Наша академія успішно репрезентує клуб на міжнародній арені. Вона залишається фундаментальною частиною у розвитку велетенської структури".

Європейська Суперліга. "Футбол потребує формул, які зроблять його більш конкурентоспроможним і захоплюючим. Реал Мадрид брав участь у всіх нововведеннях і захищав їх у нашому спорті. Ми були єдиним засновником ФІФА у 1904-му разом з сімома федераціями. У 1955 році L’Equipe та Мадрид пропагували створення Кубка європейських чемпіонів, революційного турніру, який назавжди змінив історію футболу...

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Зараз ми підтримуємо ідею створення європейської Суперліги. Нам потрібні нові якісні зміни. Як полюбляє говорити президент Інфантіно, ми хочемо захистити наших уболівальників, адже з нинішнім календарем вони навіть не розуміють, у якому турнірі виступає їхня команда. Чимало гравців повертаються до клубних таборів з травмами. Футбольна реформа не може чекати довше. Ми готові взяти на себе відповідальність і боротися за зміни. Суперліга – це вища конкурентоспроможність і якість продукту".

Суперліга – це спільний проект великих європейських клубів, який не контролюватиметься УЄФА. Наразі йде мова про такий собі закритий турнір для 18-х європейських багатіїв. Подейкують, що інвестори зі Штатів готові вкласти у розвиток змагань понад 2 млрд євро. Формат має бути схожим до НХЛ або НБА – з регулярним чемпіонатом і плей-офф. Ідейними творцями Суперліги називають Реал, Барсу, Баварію, Ювентус, МЮ, Ліверпуль, ПСЖ і Манчестер Сіті. З появою цих змагань їхні доходи стрімко поповзли б вгору, а майбутнє менших клубів опинилося б під серйозною загрозою. ЛЧ – також ризикує зазнати тотального краху. ФІФА та УЄФА начебто готові карати санкціями гравців, які будуть брати участь у Суперлізі.

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