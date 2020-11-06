Реал не може дозволити собі серйозних витрат у часи коронавірусної кризи.

Мадридці запропонують захиснику Серхіо Рамосу новий контракт на два роки, але без підвищення зарплатні, повідомляє AS.

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Наразі Реал веде переговори з усім складом щодо чергового скорочення зарплатні. Його хочуть збільшити з 10% до 15-20-ти, що дозволить клубу зекономити близько 190 млн євро. З контрактом Рамоса зволікати також не можна. Якщо Реал не домовиться з капітаном до кінця 2020 року, то у січні він матиме право розпочати переговори з іншими клубами, а влітку буде ризик втратити його безкоштовно.

Нагадаємо, Рамос виступає за Реал з 2005 року, перебрашись із Севільї. У складі "вершкових" 5 разів виграв Прімеру та 4 – Лігу чемпіонів.

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