"Можу вам розповісти деякі незвичні новини.

Бартомеу подав у відставку з посади президента Барселони

Учора ми прийняли пропозицію щодо участі в майбутній Європейській Суперлізі, що гарантувало б клубу фінансову стійкість. Також ми погодилися на прийдешній формат клубного чемпіонату світу", – цитує функціонера журналіст Дермот Корріган у своєму твіттері.

Нагадаємо, раніше президент мадридського Реала Флорентіно Перес висловив ідею щодо створення Суперліги, до якої повинні увійти найсильніші клуби Європи. Формат і терміни створення мегатурніру наразі залишаються невідомими.

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