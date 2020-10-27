Бартомеу анонсував участь Барселони в Європейській Суперлізі
Екс-президент іспанської Барселони Жозеп-Марія Бартомеу зізнався, що "блаугранас" перебувають серед активних учасників процесу створення Європейської Суперліги.
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Учора ми прийняли пропозицію щодо участі в майбутній Європейській Суперлізі, що гарантувало б клубу фінансову стійкість. Також ми погодилися на прийдешній формат клубного чемпіонату світу", – цитує функціонера журналіст Дермот Корріган у своєму твіттері.
Нагадаємо, раніше президент мадридського Реала Флорентіно Перес висловив ідею щодо створення Суперліги, до якої повинні увійти найсильніші клуби Європи. Формат і терміни створення мегатурніру наразі залишаються невідомими.
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