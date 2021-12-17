Біленький офіційно став гравцем Динамо Тбілісі
20:20 - Читать на русском
Український нападник Станіслав Біленький продовжить кар'єру у грузинській першості.
Біленький підписав контракт з Динамо Тбілісі терміном на 2 роки та опцією продовження ще на рік, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Інші деталі переходу не розкриваються. Останнім клубом Біленького було брестське Динамо, за яке він виступав на правах оренди, та провів 27 матчів, у яких забив 13 голів.
Додамо, що Станіслав є вихованцем донецького Олімпіка, а також пограв за Дунайску Стреду (з якої переходить в Грузію), Заглембє Сосновєц та львівський Рух.
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