Біленький підписав контракт з Динамо Тбілісі терміном на 2 роки та опцією продовження ще на рік, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Інші деталі переходу не розкриваються. Останнім клубом Біленького було брестське Динамо, за яке він виступав на правах оренди, та провів 27 матчів, у яких забив 13 голів.

Додамо, що Станіслав є вихованцем донецького Олімпіка, а також пограв за Дунайску Стреду (з якої переходить в Грузію), Заглембє Сосновєц та львівський Рух.

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