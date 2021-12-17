"Звичайно, ми не потрапили у групу смерті, – констатує Яковенко в розмові з Футбол 24. – Як на мене, цілком нормальна група, у якій наша збірна і може і повинна фінішувати першою. Зрештою, це залежатиме від багатьох факторів, які складно спрогнозувати. Передусім – це кадрова ситуація. Ніхто не знає, як розгортатимуться події у червні чи вересні наступного року. Якщо брати до уваги те, що маємо сьогодні, то наш головний суперник – це Шотландія. Вони виступали на Євро-2020 і непогано там виглядали.

Збірна України отримала суперників у Лізі націй

В історичному плані наші взаємини з вірменами складалися непросто. І хоч ми втрачали з ними очки, та все одно завжди були сильнішими. Так, Вірменія може зіпсувати нерви трьом іншим суперникам, утім ми все-таки сильніші і повинні брати своє.

У нас конкурентоздатна збірна і я не бачу ніякого спаду у її грі. Відбулася зміна тренера, а це завжди вносить свої корективи. Справа не лише у тактичних аспектах, а й психологічних. Трапляється, що це дає позитивний імпульс, а інколи треба час на притирку. Навіть якщо і були якісь негативні моменти, яких я особливо й не помітив, то вони пов’язані виключно з цим. Україна досягнула хорошого результату, вийшла у плей-офф на чемпіонат світу, це дорогого вартує.

Коли Петраков очолив команду, то вона перебувала у непростій ситуації. Однак збірна змогла виконати завдання. Це дуже добрий результат. Можливо, хтось вимагає комбінаційного футболу, але людина прийшла виконувати завдання. Навряд чи вболівальники раділи б, якби ми демонстрували прекрасну гру, володіли м’ячем 80% ігрового часу, але програвали і не давали результату. Петракову вся країна повинна сказати "дякую". І не критикувати, а підтримувати та вірити. Я не бачу підстав сумніватися у головному тренері.

Так, Петраков не працював раніше з національною командою, але коли ми ще вигравали чемпіонат світу, нехай і з молодіжною збірною? Як мінімум, Олександр Васильович заслуговує на повагу та довіру. Треба перестати критикувати людину і дати їй працювати протягом тривалого часу".

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