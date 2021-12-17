Беленький официально стал игроком Динамо Тбилиси
Украинский нападающий Станислав Беленький продолжит карьеру в грузинском первенстве.
Беленький подписал контракт с Динамо Тбилиси сроком на 2 года и опцией продления еще на год, сообщает официальный сайт клуба.
Миколенко подписал контракт с Эвертоном – названы детали и сумма трансфера
Остальные детали перехода не раскрываются. Последним клубом Беленького было брестское Динамо, за которое он выступал на правах аренды и провел 27 матчей, в которых забил 13 голов.
Станислав является воспитанником донецкого Олимпика, а также поиграл за Дунайскую Стреду (из которой переходит в Грузию), Заглембе Сосновец и львовский Рух.
"Петракову вся страна должна сказать "спасибо": Александр Яковенко – о главной опасности для Украины в Лиге наций