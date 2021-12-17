Беленький подписал контракт с Динамо Тбилиси сроком на 2 года и опцией продления еще на год, сообщает официальный сайт клуба.

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Остальные детали перехода не раскрываются. Последним клубом Беленького было брестское Динамо, за которое он выступал на правах аренды и провел 27 матчей, в которых забил 13 голов.

Станислав является воспитанником донецкого Олимпика, а также поиграл за Дунайскую Стреду (из которой переходит в Грузию), Заглембе Сосновец и львовский Рух.

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