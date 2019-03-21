Безус: В Динамо були проблеми в психологічному плані

Півзахисник збірної України Роман Безус, який нині виступає за бельгійський Гент, розповів про свою кар'єру в київському Динамо.

"В Динамо були проблеми в психологічному плані. Виходив і десь переживав. 2-3 матчі були невдалі і не міг впоратися з тиском. Сам на себе тиснув – завжди критично ставлюся. Так воно й пішло. Були хороші епізоди, але не завжди.

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В Дніпрі вже відчувалося полегшення в голові, були інші думки. Там була дуже велика конкуренція і свої проблеми. Не відчував там повну довіру, яка була в Полтаві. Десь 30 відсоткам футболістам зі 100 вона потрібна.

Вперше з серйозними тактичними схемами я зустрівся в Динамо. Було важко – це сковувало деякі дії. Розумів майже все, але інколи треба бігти лише в конкретну зону. А голова думала – можна і тут м’яч отримати. Були періоди, що робив лише те, що й хотіли від мене. Але це не завжди виглядало краще. Коли вже в Бельгії опинився, часто змінювалася тактика. І в цьому плані я став більш освіченим", – цитує Безуса Tribuna.

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Нагадаємо, Роман Безус перейшов в Динамо із полтавської Ворскли у 2013 році. Однак за два сезони у київському клубі зіграв лише 33 матчі, в яких забив 4 голи.