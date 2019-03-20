Безус: Павлов за 2-3 місяці зібрав би команду і вона була б у трійці

Півзахисник Гента та збірної України Роман Безус вважає, що Микола Павлов міг би суттєво змінити турнірне становище Ворскли.

"Чи зміг би Павлов зараз працювати? З правильними керівниками клубів – 100%. З такими, які тоді були в Полтаві. Павлову треба дозволяти все, давати повну свободу дій, щоб у нього була впевненість.

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Він би за 2-3 місяці зібрав футболістів, дав трохи більшу зарплату, ніж є у українських клубів, і команда була б в трійці", – сказав Безус в інтерв'ю Tribuna.

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Зазначимо, що Роман Безус вперше за довгий час отримав виклик до збірної України.