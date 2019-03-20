"Мені покликали 17-річного викладача", – Безус розповів про адаптацію в Бельгії і проблеми українців в Європі

Півзахисник Гента Роман Безус розповів про свою адаптацію в Сент-Трюйдені після переходу, а також чому українці мають проблеми в Європі.

"Взагалі не знав англійської. Але вижив. Попросив клубу допомогти. Прийшов вчитель, якому років 17. Він не знав, з чого починати. І я розумів – нічого з цього не візьму. В мене хороші стосунки з ультрас Дніпра, один з них – викладач англійської. Зідзвонювалися з ним. Я дуже не переймався, щось вчив, спілкувався – це не суперанглійська, але все розумію і можу щось сказати.

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Інша проблема – побут. Там все по закону – паркування, сміття, документи. Якщо тут такі питання швидко вирішуються, то там – не так. Думаєш, чому так? Не можеш розрахувати свій час", – цитує Безуса Tribuna.com.

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