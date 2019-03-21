Безус: В Динамо были проблемы в психологическом плане

Полузащитник сборной Украины Роман Безус, который сейчас выступает за бельгийский Гент, рассказал о своей карьере в киевском Динамо.

"В Динамо были проблемы в психологическом плане. Выходил и где-то переживал. 2-3 матча были неудачными и не мог справиться с давлением. Сам на себя давил – всегда критически отношусь. Так оно и пошло. Были хорошие эпизоды, но не всегда.

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В Днепре уже чувствовалось облегчение в голове, были другие мысли. Там была очень большая конкуренция и свои проблемы. Не испытывал там полное доверие, которое было в Полтаве. Около 30 процентам футболистам из 100 оно нужно.

Впервые с серьезными тактическими схемами я встретился в Динамо. Было трудно – это сковывало некоторые действия. Понимал почти все, но иногда надо бежать только в конкретную зону. А голова думала – можно и здесь мяч получить.

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Были периоды, делал только то, что и хотели от меня. Но это не всегда выглядело лучше. Когда в Бельгии оказался, часто менялась тактика. И в этом плане я стал более образованным", – цитирует Безуса Tribuna.

Напомним, Роман Безус перешел в Динамо из полтавской Ворсклы в 2013 году. Однако за два сезона в киевском клубе сыграл лишь 33 матча, в которых забил 4 гола.