Чемпіонат Кіпру, 8-й тур

Пафос – Омонія – 0:2

Голи: Безус, 12 (п.), Семедо, 16

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У матчі 8-го туру Омонія на виїзді здолала свого найближчого сусіда по турнірній таблиці – Пафос. Приємно, що до перемоги долучився і український півзахисник Роман Безус. Наш співвітчизник на 12-й хвилині реалізував пенальті, записавши до свого доробку перший гол у поточному сезоні у кіпрській першості (раніше він забивав лише у єврокубках). За чотири хвилини гості подвоїли свою перевагу, втримавши до кінця зустрічі свої ворота на замку.

Наприкінці першого тайму Безус отримав жовту картку, а за вісім хвилин до завершення поєдинку був замінений. Перемога принесла Омонії 16 очок і підняла на п'яту сходинку, Пафос опустився на щабель нижче.

Нагадаємо, у поточному сезоні український хавбек провів за кіпрський клуб 13 матчів у всіх турнірах, в яких забив 7 голів і віддав 3 асисти.

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