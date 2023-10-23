Як стало відомо "Футбол 24", Богдан Михайліченко близький до переходу у бельгійський Вестерло, де виступає Сергій Сидорчук.

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Якщо Динамо Загреб відпустить захисника безкоштовно, йому готові надати притулок і практику до кінця сезону. А за умови, що Вестерло не вилетить, то Михайліченку можуть запропонувати продовжити угоду.

Нагадаємо, Михайліченко перейшов до загребського Динамо в липні 2023 року з Андерлехта у статусі вільного агента, підписавши контракт до 30 червня 2024-го з опцією продовження ще на 1 рік. Богдан провів за Динамо Загреб 15 матчів, відзначившись 2 асистами.

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