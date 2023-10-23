Безус оформил дебютный гол в чемпионате Кипра – украинец помог Омонии подняться в Чемпионскую группу
Украинский легионер Роман Безус забил свой первый мяч в сезоне в Лиге СИТА.
Чемпионат Кипра, 8-й тур
Пафос – Омония – 0:2
Голы: Безус, 12 (п.), Семедо, 16
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В матче 8-го тура Омония на выезде одолела своего ближайшего соседа по турнирной таблице – Пафос. Приятно, что к победе приобщился и украинский полузащитник Роман Безус. Наш соотечественник на 12-й минуте реализовал пенальти, записав в свой актив первый гол в текущем сезоне в кипрском первенстве (ранее он забивал только в еврокубках). Через четыре минуты гости удвоили свое преимущество, удержав до конца встречи свои ворота на замке.
В конце первого тайма Безус получил желтую карточку, а за восемь минут до завершения поединка был заменен. Победа принесла Омонии 16 очков и подняла на пятую строчку, Пафос опустился на ступень ниже.
Напомним, в текущем сезоне украинский хавбек провел за кипрский клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 3 ассиста.
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