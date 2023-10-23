Чемпионат Кипра, 8-й тур

Пафос – Омония – 0:2

Голы: Безус, 12 (п.), Семедо, 16

Европейский клуб готов неожиданно спасти экс-игрока Динамо и Шахтера – там уже выступает хавбек сборной Украины

В матче 8-го тура Омония на выезде одолела своего ближайшего соседа по турнирной таблице – Пафос. Приятно, что к победе приобщился и украинский полузащитник Роман Безус. Наш соотечественник на 12-й минуте реализовал пенальти, записав в свой актив первый гол в текущем сезоне в кипрском первенстве (ранее он забивал только в еврокубках). Через четыре минуты гости удвоили свое преимущество, удержав до конца встречи свои ворота на замке.

В конце первого тайма Безус получил желтую карточку, а за восемь минут до завершения поединка был заменен. Победа принесла Омонии 16 очков и подняла на пятую строчку, Пафос опустился на ступень ниже.

Напомним, в текущем сезоне украинский хавбек провел за кипрский клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 3 ассиста.

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