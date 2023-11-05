Український півзахисник Роман Безус не зумів покращити свій гольовий доробок у черговому матчі кіпрської першості. Читайте звіт про гру та дивіться огляд поєдинку на "Футбол 24".

Чемпіонат Кіпру, 10-й тур

Омонія – Аполлон – 2:0

Голи: Лоїзу, 1, Семедо, 64

Нереалізований пенальті: Безус, 24 (Омонія)

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У матчі 10-го туру чемпіонату Кіпру Омонія на своєму полі здолала сусіда по турнірній таблиці Аполлон. Господарі вийшли вперед вже на першій хвилині – захисник помилився у власному штрафному, дозволивши Лоїзу відкрити рахунок у матчі. В середині тайму нікосійці заробили право на пенальті, який пішов виконувати український півзахисник Роман Безус. Наш земляк цілив у правий кут, але переграти свого візаві не зумів. За мить українець заробив "гірчичник", а на 77-й хвилині був замінений.

На екваторі другої сорокап'ятихвилинки вже помилка голкіпера Аполлона призвела до другого гола – кіпер не розрахував траекторію польоту сфери, побіг на перехоплення, не встиг до м'яча і отримав влучний удар від Семедо за спину. Перемога принесла Омонії 20 очок і підняла на другу сходинку турнірної таблиці. Від лідера – Аріса – команда відстає на 3 пункти.

Нагадаємо, Безус у поточному сезоні провів за кіпріотів 14 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 2 асисти.

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