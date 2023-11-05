Украинский полузащитник Роман Безус не сумел улучшить свой голевой задел в очередном матче кипрского первенства. Читайте отчет об игре и смотрите обзор поединка на "Футбол 24".

Чемпионат Кипра, 10-й тур

Омония – Аполлон – 2:0

Голы: Лоизу, 1, Семедо, 64

Нереализованный пенальти: Безус, 24 (Омония)

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В матче 10-го тура чемпионата Кипра Омония на своем поле одолела соседа по турнирной таблице Аполлон. Хозяева вышли вперед уже на первой минуте – защитник ошибся в собственной штрафной, позволив Лоизу открыть счет в матче. В середине тайма никосийцы заработали право на пенальти, который пошел исполнять украинский полузащитник Роман Безус. Наш земляк целил в правый угол, но переиграть своего визави не сумел. Через мгновение украинец заработал "горчичник", а на 77-й минуте был заменен.

На экваторе второй сорокапятиминутки уже ошибка голкипера Аполлона привела ко второму голу – кипер не рассчитал траекторию полета сферы, побежал на перехват, не успел к мячу и получил точный удар от Семедо за спину. Победа принесла Омонии 20 очков и подняла на вторую строчку турнирной таблицы. От лидера – Ариса – команда отстает на 3 пункта.

Напомним, Безус в текущем сезоне провел за киприотов 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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