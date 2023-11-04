Півзахисник збірної України Сергій Сидорчук 4 листопада відзначився першим забитим голом за Вестерло. Це сталося у матчі чемпіонату Бельгії проти Льовена.

Чемпіонат Бельгії, 13 тур

Льовен – Вестерло – 0:2

Голи: Мадсен, 63 (пен), Сидорчук, 69

Вестерло здобув надважливу перемогу в боротьбі за виживання. На момент початку гри команда Сергія Сидорчука посідала останнє місце чемпіонату Бельгії. Українець вийшов у старті, а на 69-й хвилині відзначився голом.

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Після подачі зі штрафного гравці Льовена вибили м'яч, однак Сидорчук був першим на підбиранні. Українець розкішним ударом у дотик влучив у дальній кут. Для 32-річного екс-капітана Динамо це перший гол у футболці Вестерло.

Невдовзі Сергій отримав жовту картку і був замінений. Матч завершився з рахунком 2:0 на користь Вестерло, який піднявся з останнього місця турнірної таблиці, маючи 10 очок. У Льовена 12 балів.

Нагадаємо, Сидорчук перебрався у бельгійську команду на початку вересня – в останні дні трансферного вікна. Колишній капітан Динамо підписав контракт до літа 2026 року.

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