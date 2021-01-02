28-річний українець у соцмережах опублікував ролик, у якому активно розробляє травмовану ногу. "Без вихідних", – прокоментував Володимир відео своїх занять.

Костевич вилетів на півроку через жорсткий підкат Дуелунда – Циганик розкрив подробиці запеклої конкуренції в Динамо

Нагадаємо, до Динамо захисник офіційно приєднався 6 жовтня, підписавши з киянами угоду терміном на 3 роки. Костевич відразу зазнав травми хрестоподібних зв'язок, не зігравши жодного матчу. 30-го жовтня гравця було прооперовано у Мюнхені.

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