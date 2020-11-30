"Конкуренція за місце у складі Динамо йде не на життя, а на смерть. Там відбуваються різні моменти.

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От, наприклад, як отримав травму Костевич. Дуелунд зіграв проти нього жорстко, навіть невиправдано жорстко. І Костевич півроку на "карантині". З одного боку це неправильно, адже повинні берегти. А з іншого – як виховувати і конкурувати?" – розповів Циганик у ефірі ЦиганикLive.

Нагадаємо, Костевич є вихованцем Карпат, а з 2017 року виступав у складі Леха. До Динамо захисник офіційно приєднався 6 жовтня, але травмував хрестоподібні зв'язки, не зігравши жодного матчу.

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