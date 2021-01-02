28-летний украинец в соцсетях опубликовал ролик, в котором активно разрабатывает травмированную ногу. "Без выходных", – прокомментировал Владимир видео своих занятий.

Костевич вылетел на полгода из-за жесткого подката Дуэлунда – Цыганык раскрыл подробности конкуренции в Динамо

Напомним, к Динамо защитник официально присоединился 6 октября, подписав с киевлянами соглашение сроком на 3 года. Костевич сразу получил травму крестообразных связок, не сыграв ни одного матча. 30-го октября игрок был прооперирован в Мюнхене.

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