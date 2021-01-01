Навіть наближені до київського клубу інсайдери не можуть виправдати цей сумнівний перехід. Ліель Абада стане гравцем Динамо, якщо вірити його батьку, вже найближчим часом. Іноді, звісно, агенти та родичі футболістів свідомо вводять в оману, щоб вибити для свого хлопця кращий контракт чи трансфер. Однак не схоже, що це про нинішню історію. На Інстаграм 19-річного гравця молодіжної збірної Ізраїлю вже підписаний відомий український агент Вадим Шаблій, який постачає чимало своїх клієнтів для киян. Про подробиці трансферу повідомляють відразу кілька джерел.

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Луческу остаточно зневірився у грі з центрфорвардом і тепер випускатиме по 3-4 вінгери за раз? Бо Динамо – це такий цікавий клуб, де крайні півзахисники стають найкращими бомбардирами з року в рік ось уже 6 сезон поспіль. Раніше Ярмоленко, після нього Циганков. Та й ті ж Вербіч, Жерсон, Цітаішвілі, трохи меншою мірою Де Пена також заточені насамперед на власні голи чи комбінації між собою, а не допомогу центрфорвардам. Телеграм-канал Динамо Київ Inside справедливо зауважує, що аж ніяк не вінгери є найвразливішим місцем актуального складу. А є ще ж Лєднєв, Сідклей, якого після повернення з Бразилії також бачать ближче до атаки, Клейтон – абсолютно загадковий персонаж, який не провів жодної офіційної хвилини на полі.

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Багато порівнянь із Соломоном, але чи є в Динамо аж така нагальна потреба розвивати чужих талантів на цій позиції? Луческу дуже легко попрощався із Цітаішвілі, причому вибір команди (Ворскла грає не зовсім у той футбол, який прищеплює румунський тренер киянам) відверто здивував – таке враження, що або не дуже переймалися напрямком для Гіо, або обирали виключно з поглядом на таблицю УПЛ, причому десь так станом ще на далекий 11 тур. А тут інший правий вінгер. Позиція, де основний гравець (Циганков) став найкращим у Динамо за 2020 рік. Раніше були розмови, що легіонер має бути на 2 голови сильнішим за українця. То невже Абада аж настільки крутий?

З нашим футболом він познайомився фактично у 2019 році. Лієль оформив дубль за збірну U-19 у товариському матчі Ізраїль – Україна (4:0). Показав себе технічним швидкісним гравцем, якого тягне в центр і чужий штрафний майданчик. Але той же Цітаішвілі на золотому для наших Мундіалі U-20 виглядав не менш переконливим. Та й за більшістю статистичних показників Абада не виділяється навіть на фоні Гіо, що вже казати за Циганкова, якого ось-ось продадуть, але все ніяк. Лієль забивав у Юнацькій ЛЧ, але у ворота Астани, а ось з клубом трохи вищого рівня (Ренн) не склалося. У свої 19 наколотив 11 голів та оформив 9 асистів за 51 матч, однак більше половини – у другому за класом дивізіоні.

Як потенційний новачок Динамо забивав Україні pic.twitter.com/E7KBh1flPS — twit f24 (@TwitF24) January 1, 2021

В Абади є свої плюси. Техніка роботи з м'ячем на доволі високому рівні, можливість зіграти на обох флангах атаки з його робочою правою, навички завершувати моменти в центрі штрафного. Проте виступає він у команді, яка грає в позиційний футбол значно менше, ніж вимагає Луческу. Головні моменти в нарізках результативних дій Ліеля – наслідок контратак і не надто щільної оборони. Така собі покращена версія Супряги, тільки на фланзі. Як себе поведе молодий ізраїльтянин в умовах автобусів УПЛ? Молодіжні чемпіони світу, на яких Динамо покладало значні надії, тріумфували в захисному футболі на контратаках, а перехід у реалії позиційної гри став дуже болючим.

Насторожують і моменти, як Маккабі продає свого найбільшого таланта. Президент клубу з Петах-Тікви Аві Лузон заразом і виконує функції ледь не хрещеного батька гравця. Він погрожує зірвати трансфер, бо виступає проти того, щоб вносити у контракт Абади фінансові санкції за дисциплінарні порушення. А сама схема переходу видається дуже дивною, адже ніхто не платитиме озвучені спочатку 5 млн євро (при втричі меншій вартості вінгера на Трансфермаркт) живими грошима, а лише тоді, якщо вдасться його вигідно перепродати, і щодо суми цих відсотків ідуть дуже напружені торги. Водночас самі ізраїльтяни роблять на цьому кращий бізнес, адже кияни світяться в єврокубках, тож за такою схемою в підсумку можна заробити більше, ніж напряму з далеко не найсильнішої ліги.

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Суркіс же, схоже, продовжує спроби заробити на молодих футболістах, уже навіть іноземних. Чому б тоді не дочекатися, поки повернеться з оренди в Олімпіку той же вінгер Беніто, який уже себе проявив у наших реаліях так само на обох флангах атаки? Простежується тут і бажання певним чином скопіювати Шахтар. З бразильським вектором не вийшло, то тепер хоча б повторити шлях Соломона, якого вже кличуть у топ-чемпіонати? Та бажання – це одне, а реальність суворо коригує всі плани. Якщо Абада і засвітиться, то пройде немало часу. Часу, який можна було б інвестувати у свого безкоштовного Цітаішвілі. А так все дуже сумно для Гіо і туманно для самого київського клубу.

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