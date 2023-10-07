"Як Динамо вигравало більшість матчів цього сезону? Атака по суті вигравала у оборони. Доставити швидко м'яч ближче до чужого штрафного, а там будуть комбінації, багато дотиків, удари.

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Проти Полісся Динамо вийшло без Ярмоленка і це стало ключовим фактором "такої гри". Та кількість суперників, які концентрували увагу на Ярмоленку, дозволяла знаходити більше коридорів для інших.

Чув певні суперечки, наскільки Ярмоленко у свої скоро 34, може буди двигуном Динамо. Двигуном може й ні, але бортовим комп'ютером – 100%. Без нього Динамо не виграє цей чемпіонат. Трофеї виграє захист, однак це не випадок Динамо сезону 2023/24", – написав Звєров у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, історична перемога над Динамо підняла Полісся на першу сходинку турнірної таблиці УПЛ.

Полісся перемогло Динамо у перестрілці з 5 голами, забивши двічі у меншості та вирвавшись на першу позицію в УПЛ