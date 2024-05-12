СК Дніпро-1 програв Олександрії та втратив шанси обійти Кривбас у турнірній таблиці. Криворіжці не опустяться нижче третього місця та отримають бронзу.

СК Дніпро-1 безвольно програв Олександрії – Ротань перервав невдалу серію, "шантажу" Максимова вистачило лише на Кривбас

Кривбас в найгіршому разі може дозволити Дніпру-1 зрівнятися за очками, але все одно залишиться в топ-3 завдяки перевазі за додатковими показниками.

Теоретично команда Юрія Вернидуба ще може замахнутися на срібло, але для цього потрібне диво, зокрема розгромна перемога над Динамо в наступному турі.

Третє місце – повторення найкращого результату в історії клубу. Кривбас ще до відродження брав бронзу у 1999 та 2000 роках.

Єврокубкова доля Кривбаса залежить від фіналу Кубка України. Якщо трофей візьме Шахтар, то криворіжці розпочнуть з третього раунду кваліфікації Ліги Європи. Якщо переможе Ворскла, то доведеться проходити відбір у Лізі конференцій.