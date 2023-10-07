"Как Динамо выигрывало большинство матчей этого сезона? Атака по сути выигрывала у обороны. Доставить быстро мяч ближе к чужой штрафной, а там будут комбинации, много касаний, удары.

Луческу не дал пресс-конференцию после поражения Динамо от Полесья – неожиданная причина

Против Полесья Динамо вышло без Ярмоленко и это стало ключевым фактором "такой игры". То количество соперников, которые концентрировали внимание на Ярмоленко, позволяло находить больше коридоров для других.

Слышал определенные споры, насколько Ярмоленко в свои скоро 34, может быть двигателем Динамо. Двигателем может и нет, но бортовым компьютером – 100%. Без него Динамо не выиграет этот чемпионат. Трофеи выигрывает защита, однако это не случай Динамо сезона 2023/24", – написал Зверов в своем Telegram-канале.

Напомним, историческая победа над Динамо подняла Полесье на первую строчку турнирной таблицы УПЛ.

Полесье победило Динамо в перестрелке с 5 голами, забив дважды в меньшинстве и вырвавшись на первую позицию в УПЛ