Тимчасові зміни в регламенті зіграли на руку тренеру Динамо Мірчі Луческу, який після фіаско з Поліссям (2:3) не мав особливого бажання спілкуватися з пресою.

Напередодні Динамо у матчі 10-го туру УПЛ на виїзді поступилось Поліссю з рахунком 2:3. Вболівальники так і не змогли знайти на жодному з ресурсів післяматчевої прес-конференції тренерів. Більше того, у флеш-зону від київського клубу прийшов лише Віталій Буяльський, а Мірча Луческу від спілкування зі ЗМІ відмовився.

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За повідомленням Dynamo.kiev.ua, передбачена регламентом зустріч наставників не відбулась через відсутність на Центральному стадіоні в Житомирі відповідного приміщення. У мирний час зустріч з пресою є обов'язковим заходом, однак на час воєнного стану в регламенті прописана тимчасова норма, яка дозволяє клубу-організатору поєдинку не проводити післяматчеву прес-конференцію, якщо для цього немає необхідних умов.

Нагадаємо, перемога винесла Полісся на першу сходинку турнірної таблиці УПЛ, а Динамо залишилось п'ятим.

Полісся перемогло Динамо у перестрілці з 5 голами, забивши двічі у меншості та вирвавшись на першу позицію в УПЛ