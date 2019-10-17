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Барселона – Реал: Бейл ризикує пропустити Ель Класіко

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Барселона – Реал: Бейл ризикує пропустити Ель Класіко
Гарет Бейл / Reuters

Вінгер Реала Гарет Бейл зазнав травми у матчі відбору до Євро-2020 та може пропустити головний матч чемпіонату Іспанії – Ель Класіко.

 

Гарет Бейл точно пропустить матч 9-го туру Ла Ліги проти Мальорки та може не зіграти проти Барселони, інформує Marca.

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Нагадаємо, Бейл травмувався у відбірковому матчі Євро-2020 між збірними Уельсу і Хорватії. 16 жовтня валлієць пройшов медичне обстеження. Прогнози для зірки Реала не оптимістичні: Гарет точно не зіграє з Мальоркою, а також може пропустити Ель Класіко і матч Ліги чемпіонів проти Галатасарая 22 жовтня. Результати МРТ гравця дадуть більше ясності щодо ступеня пошкодження.

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До слова, у сезоні 2019/20 Бейл забив 2 голи і віддав 2 результативні передачі в 7 матчах за Реал.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Гарет Бейл Гарет Бейл Іспанія Барселона - Реал Мадрид
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