Барселона – Реал: Бейл рискует пропустить Эль Класико

Вингер Реала Гарет Бэйл получил травму в матче отбора к Евро-2020 и может пропустить главный матч чемпионата Испании – Эль Класико.

Гарет Бэйл точно пропустит матч 9-го тура Ла Лиги против Мальорки и может не сыграть против Барселоны, информирует Marca.

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Напомним, Бейл получил травму в отборочном матче Евро-2020 между сборными Уэльса и Хорватии. 16 октября валлиец прошел медицинское обследование. Прогнозы для звезды Реала не оптимистичные: Гарет точно не сыграет с Мальоркой, а также может пропустить Эль Класико и матч Лиги чемпионов против Галатасарая 22 октября. Результаты МРТ игрока дадут больше ясности относительно степени повреждения.

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К слову, в сезоне 2019/20 Бэйл забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 7 матчах Реала.